Европейски фондовые рынки открылись ростом доллара во вторник, 3 ноября, на фоне возможной победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

Об этом сообщает Reuters.

По мнению экспертов американской компании Infinity International, в долгосрочной перспективе победа Байдена может ослабить доллар, так как он намерен повысить налоги для населения и снизить тарифы для международной торговли. В случае победы Дональда Трампа на выборах, доллар будет таким же стабильным, так как Трамп сохранит жесткую экономическую политику в отношении Китая и Европы.

Во французском банке BNP Paribas подняли акции на 6,5%, продемонстрировав, что доллар – стабильная валюта, которая укрепилась даже на фоне пандемии коронавируса.

При этом, падение на 40% годовой прибыли Associated British Foods (компания по переработке и продаже продуктов питания) стало напоминанием о том, как пандемия навредила крупному бизнесу. Акции ABF упали на 1,7%.

“Рынки оценивают победу Байдена, безусловно, как понятный исход, и они хотят ясного и неоспоримого результата”, – сказал Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик британской компании CMC Markets.

В случае, если выиграет Трамп или не будет определена победа кого-то из кандидатов изначально, то на рынке может произойти некая коррекция.

Панъевропейский индекс STOXX 600 вырос на 1,3% во второй день уверенного роста, упав до пятимесячного минимума на прошлой неделе. Чувствительные к росту циклические секторы, такие как нефть и газ, горнодобывающая промышленность и банки снова лидировали. Они выросли более чем на 2%.

Стоимость доллара и золота практически не изменились, поскольку трейдеры, торгующие валютой и слитками, снизили ставки в преддверии выборов в США.

Индексы в Южной Корее выросли на 1,7%, а индексы в Гонконге – на 2,2%.

Индекс MSCI China достиг 23-летнего максимума после того, как активность промышленных предприятий в Китае выросла быстрее всего за десятилетие.

Японские рынки были закрыты в связи с праздником.