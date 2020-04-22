В среду ставки на мировых фондовых рынках снизились из-за обвала цен на нефть в США. Эксперты утверждают, что колебания сохранятся до конца кризиса вокруг COVID-19.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

“До тех пор, пока мы не увидим окончания эпидемии коронавируса, рынки будут нервничать по поводу возможности падения цен в США на отрицательные уровни”, – сказал Тацуфуми Окоши, старший сырьевой аналитик Nomura Securities.

Исторический обвал цен на фьючерсы на американскую нефть спровоцировал колебание ставок на фондовых биржах во всем мире. Кроме того, краткосрочные доходности казначейских облигаций США снизились на рекордно низких уровнях.

“Падение цен на нефть вызвало новую осторожность в отношении фондовых рынков. Ночью компании, которые сперва казались победителями в мире посткороны, такие как Amazon, упали. Это тревожный знак”, – сказала Наоя Ошикубо, старший менеджер по исследованиям в Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.