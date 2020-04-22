Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
“До тех пор, пока мы не увидим окончания эпидемии коронавируса, рынки будут нервничать по поводу возможности падения цен в США на отрицательные уровни”, – сказал Тацуфуми Окоши, старший сырьевой аналитик Nomura Securities.
Исторический обвал цен на фьючерсы на американскую нефть спровоцировал колебание ставок на фондовых биржах во всем мире. Кроме того, краткосрочные доходности казначейских облигаций США снизились на рекордно низких уровнях.
“Падение цен на нефть вызвало новую осторожность в отношении фондовых рынков. Ночью компании, которые сперва казались победителями в мире посткороны, такие как Amazon, упали. Это тревожный знак”, – сказала Наоя Ошикубо, старший менеджер по исследованиям в Sumitomo Mitsui Trust Asset Management.
- Напомним, в начале марта в Международном энергетическом агентстве заявили, что из-за пандемии коронавируса спрос на нефть упадет впервые с 2009-го года. Тогда же мировые цены на нефть упали на 31 % – это был худший показатель с 1991 года.
- В апреле в международном энергетическом агентстве заявили, что пандемия COVID-19 может полностью оставновить десятилетие роста спроса на нефть во всем мире.
- Ранее Саудовская Аравия, Россия и другие производители пытались поддержать цены на рынке. 12 апреля ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились сократить в мае-июне добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Это 10% мирового предложения.