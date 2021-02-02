Корпорация Google и автопроизводитель Ford заявили о подписании партнерского соглашения на шесть лет. Согласно договору, Google будет отвечать за наращивание технических возможностей автомобилей, а также предоставит облачные вычислительные мощности и другие технологические услуги.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что партнерское соглашение направлено на оптимизацию операций Ford и ускорение выполнения плана по реструктуризации. Для этого компания выделила 11 млрд долларов.

По данным издания, компании договорились о том, что Ford будет использовать технологические ресурсы Google, в частности систему Android Auto и облачную вычислительную платформу. Однако это сотрудничество будет выгодным и для Google, котоаря получит нового крупного партнера для своей облачной платформы.

С 2023 автомобили Ford и Lincoln будут оснащены информационно-развлекательной системой на базе Android Auto, голосовым ассистентом Google Assistant, сервисами Google Maps и Google Play, а также другими сервисами, работающими на основе облачной платформы Google.

После объявления о подписании соглашения акции Ford выросли на 8,6%, а ценные бумаги материнской компании Google Alphabet – на 3%.

Компании также будут работать над усовершенствованием системы логистики снабжения и производства Ford с применением технологий искусственного интеллекта.

Отметим, что успешное подписание соглашения Google станет еще одним весомым достижением генерального директора Ford Джима Фарли. Он занимает эту должность с октября 2020 года и уже многое сделал для повышения цены акций Ford почти на 60%.