Автопроизводитель Ford заявил, что к 2030 году вся пассажирская линейка автомобилей в Европе будет представлена ​​электрокарами. Согласно плану, к 2026 году Ford будет выпускать гибридные модели.

Об этом сообщает BBC.

Отметим, что Ford присоединился к другим автопроизводителям, которые также заявили о переходе на производство электромобилей на фоне новых ограничений европейских регуляторов и жестких стандартов по выбросам.

Компания заявила о выделении 1 млрд долларов для технического обновления завода в Кельне. С 2023 года Ford планирует выпускать электромобили для масс-маркета на этом заводе.

“Наше заявление о трансформации завода в Кельне, где мы работаем в Германии уже в течение 90 лет, является одним из важнейших, с которыми Ford выступал за целое поколение”, – сказал Стюарт Роули, президент Ford в Европе.