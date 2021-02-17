Об этом сообщает BBC.
Отметим, что Ford присоединился к другим автопроизводителям, которые также заявили о переходе на производство электромобилей на фоне новых ограничений европейских регуляторов и жестких стандартов по выбросам.
Компания заявила о выделении 1 млрд долларов для технического обновления завода в Кельне. С 2023 года Ford планирует выпускать электромобили для масс-маркета на этом заводе.
“Наше заявление о трансформации завода в Кельне, где мы работаем в Германии уже в течение 90 лет, является одним из важнейших, с которыми Ford выступал за целое поколение”, – сказал Стюарт Роули, президент Ford в Европе.
- Ранее корпорация Google и автопроизводитель Ford заявили о подписании партнерского соглашения на шесть лет. Согласно договору, Google будет отвечать за наращивание технических возможностей автомобилей, а также предоставит облачные вычислительные мощности и другие технологические услуги.