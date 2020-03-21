Международные гонки "Формула-1", которые в этом году должны были пройти в Австралии, пройдут в виртуальном режиме из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщили организаторы гонок.

Отмечается, что виртуальные гонки будут проходить вместо перенесенных или отмененных Гран При. Первый этап пройдет уже в это воскресенье 22 марта – виртуальный Гран При Бахрейна.

Гонки будут проводиться на базе игры F1 2019. Продолжительность гонки составит 28 кругов. Посмотреть трансляцию можно будет на официальных каналах “Формулы-1” на YouTube, Facebook и Twitch.

Организаторы также уточнили, что виртуальная серия Гран-при пройдет для развлечения, никаких реальных очков на кону нет.