Об этом сообщает BBC Sport.

Победа пилота Mercedes стала 91-й в его карьере и он повторил рекорд по победам легендарного 7-кратного чемпиона, немца Михаэля Шумахера.

182 wins between two of the undisputed greatest F1 drivers of all time 🤝@LewisHamilton and Michael @schumacher: 9️⃣1️⃣ wins apiece #EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/vfcD3fsugP

— Formula 1 (@F1) October 11, 2020