Шестикратный и действующий чемпион Льюис Хэмилтон побил рекорд за всю карьеру в "Формуле-1", выиграв Гран-при Эйфеля.

Об этом сообщает BBC Sport.

Победа пилота Mercedes стала 91-й в его карьере и он повторил рекорд по победам легендарного 7-кратного чемпиона, немца Михаэля Шумахера.

182 wins between two of the undisputed greatest F1 drivers of all time 🤝@LewisHamilton and Michael @schumacher: 9️⃣1️⃣ wins apiece #EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/vfcD3fsugP — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

Нынешняя гонка была больше похожа на рукопашный бой между Хэмилтоном и товарищем по команде Валттери Боттасом.

Хэмилтон стартовал лучше Боттаса и нырнул во внутреннюю часть трека в первом повороте, отодвинув Боттаса, но соперник удержался и восстановил лидерство во втором повороте.

Это дало Боттасу контроль над гонкой, но Хэмилтон сильно на него давил, и в конце концов лидер уступил.

Второе место в гонке занял лидер “Ред Булл” Макс Ферстаппен.

Замкнул подиум гонщик “Рено” Даниэль Риккардо, для которого этот подиум стал первым с 2018 года.

Сын Шумахера Мик подарил Хэмилтону один из старых шлемов своего отца из его последнего сезона “Формулы-1” в 2012 году.