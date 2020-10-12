Об этом сообщает BBC Sport.

Победа пилота Mercedes стала 91-й в его карьере и он повторил рекорд по победам легендарного 7-кратного чемпиона, немца Михаэля Шумахера.

Нынешняя гонка была больше похожа на рукопашный бой между Хэмилтоном и товарищем по команде Валттери Боттасом.

Хэмилтон стартовал лучше Боттаса и нырнул во внутреннюю часть трека в первом повороте, отодвинув Боттаса, но соперник удержался и восстановил лидерство во втором повороте.

Это дало Боттасу контроль над гонкой, но Хэмилтон сильно на него давил, и в конце концов лидер уступил.

Второе место в гонке занял лидер “Ред Булл” Макс Ферстаппен.

Замкнул подиум гонщик “Рено” Даниэль Риккардо, для которого этот подиум стал первым с 2018 года.

Сын Шумахера Мик подарил Хэмилтону один из старых шлемов своего отца из его последнего сезона “Формулы-1” в 2012 году.