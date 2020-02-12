Об этом сообщается на сайте “Формулы-1″.

Промоутер Гран-при Китая Juss Sports Group провел переговоры с Федерацией автомобильного и мотоциклетного спорта Китайской Народной Республики и Шанхайской администрацией спорта и принял решение запросить отсрочку соревнований.

“В связи с тем, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, “Формула-1″ вместе с руководящим органом FIA (Международная автомобильная федерация — ред.) совместно решили принять запрос об отсрочке, чтобы обеспечить здоровье и безопасность персонала, участников чемпионата и фанатов”, — отметили в Формуле-1.

Организаторы соревнования и FIA сообщили, что намерены следить за развитием ситуации и готовы к согласованию других дат проведения соревнований “в конце года, если ситуация улучшится”.

Справка. “Формула-1” (англ. Formula One) — высший класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами, санкционированный Международной автомобильной федерацией (FIA). Соревнования проводятся ежегодно начиная с 1950 года и состоят из отдельных этапов (имеющих статус Гран-при), по итогам которых определяется 1 победитель. Гран-при в Китае было запланированы на 17-19 апреля 2020 года.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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