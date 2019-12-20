Об этом заявил во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде замминистра иностранных дел Василий Боднар, сообщает корреспондент #Букв.
“Речь идет о внесении изменений в сам закон, который вы продлили 12 декабря… Схему прописать в самом законе… “Формула Штайнмайера” предусматривает введение в действие закона об особом статусе после выборов. Это должно быть прописано в тексте закона. То есть должен быть отдельный закон об изменениях существующего закона, в котором прописывается формулировка, когда начинает действовать этот закон после проведения выборов”, – отметил Боднар.
Он уточнил, что эти изменения будут обсуждаться и приниматься Верховной Радой.
“МИД со своей стороны будет просто привлечено к обработке технической части воплощения этой договоренности в текст”, – заявил Боднар.
Он напомнил, что необходимость инкорпорации формулы была прописана в итоговом коммюнике встречи в “нормандском формате” в Париже 9 декабря.
“Меры по имплементации политических положений “Минска” предусматривают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках “нормандского формата” и Трехсторонней контактной группы относительно всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления, то есть особого статуса, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также речь идет о необходимости включения “формулы Штайнмайера” согласно версии, согласованной ТКГ. Никаких других обязательств Украина на себя не брала”, – подчеркнул замглавы МИД.
По его словам, в основе имплементации “лежит процесс децентрализации”.
- 1 октября Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы утвердила текст “формулы Штайнмайера” о проведении местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- #Буквы рассказали, что такое “формула Штайнмайера”. Фактически это метод имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, предложенный немецким политиком Франко-Вальтером Штайнмайером, который заключается в теоретическом варианте урегулирования войны на Донбассе путем проведения местных выборов под наблюдением ОБСЕ, предоставления временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем – после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов – предоставление постоянного особого статуса этим территориям.
- Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Алексей Резников отмечал, что “формула Штайнмайера” уже давно прописана в законе об особом статусе Донбасса, только “звучит немножечко иначе”.