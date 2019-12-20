"Формула Штайнмайера" должна быть инкорпорирована в украинское законодательство путем внесения изменений в закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей ("особом статусе" Донбасса).

Об этом заявил во время часа вопросов к Правительству в Верховной Раде замминистра иностранных дел Василий Боднар, сообщает корреспондент #Букв.

“Речь идет о внесении изменений в сам закон, который вы продлили 12 декабря… Схему прописать в самом законе… “Формула Штайнмайера” предусматривает введение в действие закона об особом статусе после выборов. Это должно быть прописано в тексте закона. То есть должен быть отдельный закон об изменениях существующего закона, в котором прописывается формулировка, когда начинает действовать этот закон после проведения выборов”, – отметил Боднар.

Он уточнил, что эти изменения будут обсуждаться и приниматься Верховной Радой.

“МИД со своей стороны будет просто привлечено к обработке технической части воплощения этой договоренности в текст”, – заявил Боднар.

Он напомнил, что необходимость инкорпорации формулы была прописана в итоговом коммюнике встречи в “нормандском формате” в Париже 9 декабря.

“Меры по имплементации политических положений “Минска” предусматривают заинтересованность в достижении договоренностей в рамках “нормандского формата” и Трехсторонней контактной группы относительно всех правовых аспектов особого порядка местного самоуправления, то есть особого статуса, отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также речь идет о необходимости включения “формулы Штайнмайера” согласно версии, согласованной ТКГ. Никаких других обязательств Украина на себя не брала”, – подчеркнул замглавы МИД.

По его словам, в основе имплементации “лежит процесс децентрализации”.