Турбулентного 2020 года на человечество в целом и на украинское общество в частности неожиданно свалилось столько изменений, что некоторые из них мы до сих пор осознаем и анализируем. В это время крайне важно следить за новыми проблемами и потребностями в обществе, обсуждать их в профессиональном сообществе, чтобы понять, как социальному активизму трансформироваться в новом мире неопределенности и изолированности, чтобы и в дальнейшем быть эффективным.

Именно для этого 2–3 февраля 2021 года состоится второй Форум по коммуникациям для социальных и поведенческих изменений SHKALA 2021 под эгидой Программы по поддержке гражданского общества Представительства ЕС в Украине, Программы содействия общественной активности “Присоединяйся!”, финансируемого Агентством США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине, и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Соорганизатор события – компания IdeasFirst.

Основная тема 2021 года — “Адаптивность к настоящему. Ответственность за будущее”. Специальная тема форума — “Коммуникации в эпоху пандемии”.

“Поведенческие коммуникации меняют мир. Это особенно заметно сейчас, во время пандемии. Как делать эффективные коммуникации? Как изменить поведение и повлиять на социальную норму? Эти вопросы мы сможем обсудить с международными и локальными экспертами на втором форуме SHKALA. Для нас важно предоставлять доступ к международной экспертизе для украинских коммуникационщиков и делиться опытом, в частности о действенных коммуникаций во время пандемии”, — комментирует Анна Суходольская, руководитель отдела социальных и поведенческих коммуникаций ЮНИСЕФ Украина.

“Пандемия очень сильно изменила наши жизни. Наблюдаем целый ряд проблем, которые являются общими во всем мире: люди теряют работу, различные сферы производства пытаются выжить. И сейчас есть изрядная потребность в помощи со стороны гражданского общества. Облегчения доступа к услугам, адвокация и защита прав человека – это то, что может делать гражданское общество сегодня, чтобы помочь справиться с последствиями пандемии”, — убеждена Ясенка Перович, руководитель Проекта ЕС “Поддержка взаимодействия ЕС с организациями гражданского общества Украины”.

Эксперт очертила 6 ключевых коммуникационных вызовов для гражданского общества, в частности проблема с доверием, вопросы безопасности, угрозы демократии, разобщенность, информационная перегрузка и способность делать изменения. Все эти вызовы будут обсуждаться на SHKALA 2021.

Более 40 ведущих международных и украинских экспертов по социальным и поведенческим коммуникациям, спикеров из креативных, коммуникационных, консалтинговых и диджитал-агентств будут делиться своими кейсами и опытом работы во время пандемии и кризисов, а также новыми трендами в стратегических коммуникациях для общественного и государственного секторов.

Как сообщила основатель IdeasFirst и продюсер события Ирина Бондаренко, в этом году на форум приглашены выступить эксперты международного уровня:

О государственных коммуникации во время пандемии и опыт Австралии расскажет Д-р Рори Галлахер , управляющий директор Behavioural Insights Team в Австралии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как эффективно работать с дезинформацией и фейками? Это тема выступления доктора наук Ангуса Томсона , старшего советника по социально-поведенческим наукам в области иммунизации главного офиса ЮНИСЕФ, Нью-Йорк.

“Ваш мозг и кризис: как адаптироваться и развиваться в трудные времена “- важные советы предоставит Николаос Дімітріадіс, автор книг “Neuroscience for Leaders: A Brain Adaptive Leadership Approach” і “Advanced Marketing Management: Principles, Skills and Tools”; специалист по бихевиористики и нейромаркетинга; CEO TrizmaNeuro .

Об эффективных кейсах коммуникации социальных и поведенческих изменений расскажет Сара Исаак , основательница рабочей группы по вопросам поведения в отношении пандемии, член глобальной коммуникационной сети IPREX, директор по стратегии и планирования агентства Marketing for Change Co .

Стив Варр , руководитель по маркетингу известной исследовательской компании TrendWatching (Амстердам) расскажет о том, как изменился мир в 2020 году и какие новые социальные и поведенческие тренды наблюдаются во всем мире сегодня.

Форум продлится два дня. В первый спикеры обсудят темы кризисных коммуникаций и дезинформации, новые вызовы для гражданского сектора и коммуникации в области здравоохранения.

Второй день форума будет направлен на рассмотрение кейсов специалистов по коммуникациям и касаться устойчивого развития, социальной ответственности бизнеса, кибербезопасности, развития креативных индустрий, а также образования и науки.

“Коммуникация является неотъемлемой частью любого проекту в общественном секторе. Это также очень практичный инструмент для продвижения миссии организации, взаимодействия с аудиторией и поиска новых сторонников. Для того, чтобы коммуницировать эффективно, общественные организации должны глубоко понимать свою целевую аудиторию, и, в первую очередь, ее поведение. Форум SHKALA – это именно то место, где представители гражданского общества могут узнать об этом больше, найти инструменты для измерения своих усилий в сфере коммуникации и вдохновения для создания значимых и действенных коммуникационных проектов”, — рассказывает Роланд Ковач, директор Программы содействия общественной активности “Присоединяйся!”(USAID/ENGAGE).

Благодаря нынешнему формату “online show” для обсуждения важнейших тем для общества в кругу ведущих экспертов можно будет присоединиться с любого безопасного и удобного места.

Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации, количество мест ограничено.