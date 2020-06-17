Об этом сообщается в обращении к президенту форума.
“Президенту Зеленскому следует знать, что сторонники демократического и экономического развития Украины не имеют никаких иллюзий относительно политических мотивов, которые стоят за попытками посадить бывшего Президента Украины Петра Порошенко”, – сказано в заявлении.
Также в заявлении говорится, что Украина пожертвовала многим на пути к процветающему и демократическому будущему, а потому сегодняшней власти стоит понять, что попытки бросить политических оппонентов за решетку не должны иметь места в таком государстве, которое стремится быть членом сообщества цивилизованных наций
“В случае заключения бывшего президента Порошенко, Украине грозят серьезные последствия для ее отношений с демократическими государствами и институтами, что и поднимет вопрос о том, следует ли западным нациям продолжать оказывать свою экономическую и финансовую помощь стране, которая отказалась от верховенства права”, – подчеркивают в заявлении.
Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе – это внепартийная, коммерческая организация, проводящая ведущую в Северной Америке конференцию по вопросам международных отношений и безопасности.
- 10 июня Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Петру Порошенко по делу о назначении заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко. Произошло это тогда, когда политик пришел на допрос в ГБР.
- По утверждению следствия, Порошенко “склонил военное должностное лицо – председателя Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышению им власти и служебных полномочий” (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины). По версии следствия государству якобы причинен ущерб на сумму 557 тыс. грн.
- Пятый Президент Украины Петр Порошенко посоветовал нынешнему Главе государства Владимиру Зеленскому позвонить Виктору Януковичу и узнать, чем заканчивается политические преследования оппозиции.
- Экс-премьер и глава МИД Швеции, один из авторов программы “Восточного партнерства” Карл Бильдт заявил, что Европейский союз будет вынужден принять меры в случае политически мотивированного преследования экс-президента Украины Петра Порошенко.