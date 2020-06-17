Об этом сообщается в обращении к президенту форума.

“Президенту Зеленскому следует знать, что сторонники демократического и экономического развития Украины не имеют никаких иллюзий относительно политических мотивов, которые стоят за попытками посадить бывшего Президента Украины Петра Порошенко”, – сказано в заявлении.

Также в заявлении говорится, что Украина пожертвовала многим на пути к процветающему и демократическому будущему, а потому сегодняшней власти стоит понять, что попытки бросить политических оппонентов за решетку не должны иметь места в таком государстве, которое стремится быть членом сообщества цивилизованных наций

“В случае заключения бывшего президента Порошенко, Украине грозят серьезные последствия для ее отношений с демократическими государствами и институтами, что и поднимет вопрос о том, следует ли западным нациям продолжать оказывать свою экономическую и финансовую помощь стране, которая отказалась от верховенства права”, – подчеркивают в заявлении.

Международный форум по вопросам безопасности в Галифаксе – это внепартийная, коммерческая организация, проводящая ведущую в Северной Америке конференцию по вопросам международных отношений и безопасности.

