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Форвард сборной Украины по футболу дисквалифицирован и не сыграет на Евро-2020

Нападающий сборной Украины по футболу и киевского клуба "Динамо" Артем Беседин получил дисквалификацию на один год за употребление допинга.

Вторник, 25 февраля 2020, 20:27

Об этом сообщается на официальном сайте киевского “Динамо”.

“Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Беседин был отстранен от участия в соревнованиях с 19 декабря 2019, поэтому срок действия дисквалификации считается именно с этого времени.

В клубе пообещали сообщить о том, будет ли дело обжаловано в Спортивном арбитражном суде, после ознакомления с полным текстом документа.

“ФК “Динамо” полностью поддерживает Артема и продолжает делать все возможное, чтобы он как можно быстрее вернулся на поле”, – сказано в сообщении клуба.

  • 14 октября национальная сборная Украины по футболу победила команду Португалии в квалификации на чемпионат Европы 2020 года и гарантировала себе участие в финальной части турнира.
  • 17 ноября сборная Украины в последнем матче отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года (Евро-2020) сыграла вничью на выезде с командой Сербии – со счетом 2:2.
Теги: Евро-2020, нападающий, дисквалификация, допинг, Сборная Украины по футболу,

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