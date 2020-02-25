Форвард сборной Украины по футболу дисквалифицирован и не сыграет на Евро-2020

Нападающий сборной Украины по футболу и киевского клуба "Динамо" Артем Беседин получил дисквалификацию на один год за употребление допинга.

Об этом сообщается на официальном сайте киевского “Динамо”.

“Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Беседин был отстранен от участия в соревнованиях с 19 декабря 2019, поэтому срок действия дисквалификации считается именно с этого времени.

В клубе пообещали сообщить о том, будет ли дело обжаловано в Спортивном арбитражном суде, после ознакомления с полным текстом документа.

“ФК “Динамо” полностью поддерживает Артема и продолжает делать все возможное, чтобы он как можно быстрее вернулся на поле”, – сказано в сообщении клуба.