Форвард сборной Украины по футболу дисквалифицирован и не сыграет на Евро-2020

Об этом сообщается на официальном сайте киевского “Динамо”.
“Учитывая такой срок отстранения, по сравнению со стандартными для таких дел, можно предположить, что УЕФА согласился с большинством аргументов футболиста и клуба и установил, что в действиях футболиста нет существенной вины”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что Беседин был отстранен от участия в соревнованиях с 19 декабря 2019, поэтому срок действия дисквалификации считается именно с этого времени.
В клубе пообещали сообщить о том, будет ли дело обжаловано в Спортивном арбитражном суде, после ознакомления с полным текстом документа.
“ФК “Динамо” полностью поддерживает Артема и продолжает делать все возможное, чтобы он как можно быстрее вернулся на поле”, – сказано в сообщении клуба.
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