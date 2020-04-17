Победителем в категории "Фотография года" Международного конкурса World Press Photo стал снимок японского фотографа Ясуеси Тиба, сделанный во время протестов в Судане.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

На фото запечатлен демонстрант, читающий стих во время протеста, в то время, как толпа других протестующих освещает его светом своих телефонов.

По мнению судей, “поэтическая” фотография показала силу молодости и искусства.

“Мы видим этого молодого человека, который не стреляет, который не бросает камень, а читает стихотворение”, – отметил председатель жюри Лекгето Макола.

В финал также вышли пять других фотографий.

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