Фото дня. Спасатели показали, как сейчас выглядит хранилище отходов на ЧАЭС

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Глава ГСЧС Николай Чечеткин проинформировал, что накануне из-за шквального ветра огонь стал быстро распространяться и его было сложно контролировать.
Спасателям удалось не допустить “опрокидывание огня на военные склады боеприпасов, объекты “Укрытие”, “Вектор”, распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами”.
Николай Чечеткин отметил, что радиационный фон в зоне не превышает норму.
Напомним, что днем 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.
- 13 апреля в Чернобыльской зоне, где продолжалась ликвидация лесного пожара, пошел долгожданный дождь.
- По состоянию на 07:00 14 апреля в зоне отчуждения не было открытого огня, наблюдалось незначительное тления лесной подстилки отдельными очагами.
- К обеду вторника в Чернобыльской зоне отчуждения было обнаружено два новых очага возгорания.
- Ранее сообщалось, что по состоянию на 07:15 15 апреля пожар в зоне Чернобыля не активен. На данный момент там тлеют пни и древесина. Очаги тления продолжают тушить.