Фото дня. Спасатели показали, как сейчас выглядит хранилище отходов на ЧАЭС

В Чернобыльской зоне потушен пожар, но есть тлеющие пни и древесина, которые продолжают тушить. Никакой угрозы для ядерных объектов зоны отчуждения сейчас нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Глава ГСЧС Николай Чечеткин проинформировал, что накануне из-за шквального ветра огонь стал быстро распространяться и его было сложно контролировать.

Спасателям удалось не допустить “опрокидывание огня на военные склады боеприпасов, объекты “Укрытие”, “Вектор”, распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами”.

Николай Чечеткин отметил, что радиационный фон в зоне не превышает норму.

Напомним, что днем 4 апреля ГСЧС получила сигнал о том, что в зоне отчуждения в районе Чернобыльской АЭС вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.