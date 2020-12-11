Об этом сообщают #Буквы.
В Сети всплыли записи, на которых можно увидеть процесс сдачи первокурсниками контрольной по дискретной математике с помощью специальной программы, разработанной преподавателем.
После ответа на каждый вопрос студенты видят определенное изображение. Предложены нейтральные и порнографические (это изображение женских половых органов, обнаженных женщин в полный рост, ролевых игр и т.д.).
“Преподаватель утверждает, что “такая методика произведена в Японии, человек должен учиться с удовольствием… Люди получают удовольствие от разных вещей”. Да, преподаватель сознательно демонстрирует несовершеннолетним порнографические картинки”, — рассказывает бывшая студентка вуза и журналистка Наталья Киндратив.
Киндратив также утверждает, что эту программу преподаватель использует не первый год, и об этом знают и студенты, и руководство.
Реакция преподавателя на критику
В распоряжении #Букв есть записи онлайн-занятия с преподавателем, во время которого один из студентов спросил у Зербино, почему контрольная содержала порнографические изображения. Вот какой ответ дал преподаватель:
“Ну, хех, это не порнофайлы, это как бы релаксационные картины, как бы связанные со снятием стресса”.
На это студент заметил, что именно эти изображения вызывали у него стресс.
“Ну тогда выбирали бы нейтральные картинки”, — сказал преподаватель.
Однако тогда сразу несколько студентов отметили, что выбирать нейтральные картинки не помогает: после нескольких изображений природы все равно появляются фото обнаженных людей.
Студенты сообщили преподавателю, что родители некоторых из них увидели все это и были крайне недовольны, планировали обращаться в деканат.
Тогда преподаватель пообещал, что еще раз пересмотрит перечень изображений и уберет порно-контент из перечня “нейтральных”. Четкого ответа относительно того, почему это не было сделано ранее, преподаватель не предоставил.
В конце концов Зербино заявил студентам, что они “имеют право закрывать глаза или отворачиваться от экрана”.
Те продолжили отрицать и подчеркивать, что распространение такого контента в Украине карается законом (речь идет о статье 301 Уголовного Кодекса Украины). Впрочем, это преподавателя не убедило.
“Порно — вы имеете в виду половой акт? Вы считаете, что половой акт — это запрещено?”, — отметил он.
Зербино также уверял, что студенты не копировали этих изображений, поэтому распространения не происходило.
В итоге преподаватель пообещал учесть пожелания студентов, и именно для них изменить задачи.
Реакция студентов вуза
В комментариях под заметкой Кидратив в это время началась ожесточенная дискуссия между теми, кто убежден, что Зербино не должен использовать такие методы обучения, и теми, кто решил встать на его защиту.
“Преподу нужно лечиться от сперматоксикоза, к тому же регулярно”, “Это ужас и мрак. Этот человек должен быть уволен”, — писали первые.
Другие же делились своими впечатлениями о Зербино. Студенты описывают его, как странного, но доброго человека, прекрасного преподавателя.
Они отвергают любые возможные обвинения в растлении преподавателем студентов и факты любого другого некорректного поведения с его стороны.
Комментаторы отрицали как то, что подобранные изображения являются порнографическими (мол, то же можно увидеть в музее), так и то, что такие изображения могут негативно повлиять на несовершеннолетних студентов.
Студенты даже запустили тег в его поддержку — #ДДНормМужик.
Реакция “Львовской политехники”
Что касается реакции вуза на такие действия преподавателя, там уверяют, что жалоб по этому поводу не получали.
“Никто из родителей или студентов не обращался”, — заявил в комментарии “Громадському” заместитель декана бакалавриата Института компьютерных наук Виктор Хавалко.
Также он добавил, что это “не телефонный разговор”, и заверил, что в случае поступления обращений “Львовская политехника” обнародует официальную позицию.
- Ранее сообщалось, что в США онлайновое судебное заседание в отношении 17-летнего жителя Флориды Грэма Айвена Кларка (Graham Ivan Clark), которого обвиняют в атаке на Twitter, прерывалось порнороликами.