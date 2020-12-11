Преподаватель дискретной математики в НУ "Львовская политехника" Дмитрий Зербино не первый год использует для тестирования первокурсников программу, в которой после предоставления ответа студенты могут увидеть порнографические изображения. Теперь это получило огласку.

Об этом сообщают #Буквы.

В Сети всплыли записи, на которых можно увидеть процесс сдачи первокурсниками контрольной по дискретной математике с помощью специальной программы, разработанной преподавателем.

После ответа на каждый вопрос студенты видят определенное изображение. Предложены нейтральные и порнографические (это изображение женских половых органов, обнаженных женщин в полный рост, ролевых игр и т.д.).

“Преподаватель утверждает, что “такая методика произведена в Японии, человек должен учиться с удовольствием… Люди получают удовольствие от разных вещей”. Да, преподаватель сознательно демонстрирует несовершеннолетним порнографические картинки”, — рассказывает бывшая студентка вуза и журналистка Наталья Киндратив.

Киндратив также утверждает, что эту программу преподаватель использует не первый год, и об этом знают и студенты, и руководство.

Реакция преподавателя на критику

В распоряжении #Букв есть записи онлайн-занятия с преподавателем, во время которого один из студентов спросил у Зербино, почему контрольная содержала порнографические изображения. Вот какой ответ дал преподаватель:

“Ну, хех, это не порнофайлы, это как бы релаксационные картины, как бы связанные со снятием стресса”.

На это студент заметил, что именно эти изображения вызывали у него стресс.

“Ну тогда выбирали бы нейтральные картинки”, — сказал преподаватель.

Однако тогда сразу несколько студентов отметили, что выбирать нейтральные картинки не помогает: после нескольких изображений природы все равно появляются фото обнаженных людей.

Студенты сообщили преподавателю, что родители некоторых из них увидели все это и были крайне недовольны, планировали обращаться в деканат.

Тогда преподаватель пообещал, что еще раз пересмотрит перечень изображений и уберет порно-контент из перечня “нейтральных”. Четкого ответа относительно того, почему это не было сделано ранее, преподаватель не предоставил.

В конце концов Зербино заявил студентам, что они “имеют право закрывать глаза или отворачиваться от экрана”.

Те продолжили отрицать и подчеркивать, что распространение такого контента в Украине карается законом (речь идет о статье 301 Уголовного Кодекса Украины). Впрочем, это преподавателя не убедило.

“Порно — вы имеете в виду половой акт? Вы считаете, что половой акт — это запрещено?”, — отметил он.

Зербино также уверял, что студенты не копировали этих изображений, поэтому распространения не происходило.

В итоге преподаватель пообещал учесть пожелания студентов, и именно для них изменить задачи.

Реакция студентов вуза

В комментариях под заметкой Кидратив в это время началась ожесточенная дискуссия между теми, кто убежден, что Зербино не должен использовать такие методы обучения, и теми, кто решил встать на его защиту.

“Преподу нужно лечиться от сперматоксикоза, к тому же регулярно”, “Это ужас и мрак. Этот человек должен быть уволен”, — писали первые.

Другие же делились своими впечатлениями о Зербино. Студенты описывают его, как странного, но доброго человека, прекрасного преподавателя.

Они отвергают любые возможные обвинения в растлении преподавателем студентов и факты любого другого некорректного поведения с его стороны.

Комментаторы отрицали как то, что подобранные изображения являются порнографическими (мол, то же можно увидеть в музее), так и то, что такие изображения могут негативно повлиять на несовершеннолетних студентов.

Студенты даже запустили тег в его поддержку — #ДДНормМужик.

Реакция “Львовской политехники”

Что касается реакции вуза на такие действия преподавателя, там уверяют, что жалоб по этому поводу не получали.

“Никто из родителей или студентов не обращался”, — заявил в комментарии “Громадському” заместитель декана бакалавриата Института компьютерных наук Виктор Хавалко.

Также он добавил, что это “не телефонный разговор”, и заверил, что в случае поступления обращений “Львовская политехника” обнародует официальную позицию.