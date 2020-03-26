14 марта правительство Испании официально объявило о введении чрезвычайного положения для борьбы с коронавирусом.

Британское издание The Guardian показывает в фото, как выглядит Испания в условиях чрезвычайного положения и что происходило на улицах до эпидемии. #Буквы полностью публикуют материал.

На фото представлены “драматические перемены, которые видны на примере деревни Ронда в южной провинции Малага”, – пишет издание.

Люди должны следовать жестким правилам и оставаться дома в течение двух недель. Выходить из дома можно только, если нужно купить еду или лекарства, разрешается ходить на работу и в больницу.

“До” и “во время”: поселок Ронда, Малага,

Горные велосипедисты едут по мосту Пуэнте Нуэво, во время соревнования 2017 года, и этот же мост сегодня – пустой, во время чрезвычайного положения

Шествие 201 года братства Nuestro Padre Jesus Nazareno и после вспышки коронавируса.

Туристы прячутся от солнца под зонтиками, следуя за гидом в жаркий весенний день в мае 2015 года, и та же улица – пустая во время чрезвычайного положения.

Женщины наслаждаются уроками зумбы на открытом воздухе на улице Ла Бола в июле 2013 года и та же улица в марте 2020 года.

Улица Ла Бола в июле 2019 года и во время чрезвычайного положения.

Велосипедисты готовятся подняться на гору около моста Пуэнте Нуэво во время соревнования в мае 2015 года и это же место сегодня во время эпидемии.

Туристы проходят мимо арены для боя быков в Ронде в июне 2016 года и опустошенная площадь во время чрезвычайного положения.

Люди наслаждаются вечером на площади в августе 2019 года и та же площадь сегодня – без столов, и без людей.

Люди, переодетые в костюмы выступают на фестивале Ronda Romantica в мае 2017 года и та же улица во время чрезвычайного положения.

Легионеры принимают участие в параде в канун Национального дня в октябре 2013 года и пустая улица в марте 2020 года.