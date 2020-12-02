Вокруг киевского фотографа Александра Ктиторчука разгорелся скандал - его обвинили в развращении несовершеннолетних девушек, а суд арестовал. Сам Ктиторчук всевозможные обвинения в свой адрес отвергает. Коллеги фотографа становятся на его защиту, а в соцсетях появились свидетельства от женщин, которые утверждают, что в свое время тоже становились жертвами фотографа.

#Буквы рассказывают, что известно об этом деле.

В чем обвиняют Ктиторчука

В среду, 25 ноября, полиция Киева задержала 56-летнего фотографа.

Полиция установила, что мужчина совершал половые действия в отношении 15- и 17-летних девушек в микроавтобусе своей гражданской жены, а также в арендованной квартире.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов рассказал, что задержанный снимал половые акты с несовершеннолетними на видео и хранил ролики на компьютере. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины “Развращение несовершеннолетних”. Если в ходе экспертизы подтвердится, что фотограф создавал порнографию с участием детей, дело могут переквалифицировать.

Следователи провели обыск в его квартире-студии, изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и т. д.

Позже подозрение переквалифицировали в “изнасилование”. Если правоохранители докажут вину Александра Ктиторчука, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Сейчас суд поместил его на два месяца под стражу без права залога.

Что известно об Александре Ктиторчуке

Ктиторчук является преподавателем в Киевской школе фотографии.

В интервью “Фактам” он как-то сказал: “Фотоаппарат – это доступ к женщине. Когда я только начал фотографировать, хотел двух вещей: заработать денег и заниматься сексом. Уже тогда я понимал, что мужчине с фотоаппаратом решить эти задачи проще”.

Он также подтвердил, что спит со своими моделями, но “конечно, не со всеми”.

“В нашей стране, чтобы управлять женщиной на съемке, нужны насилие и секс”, – сказал Ктиторчук.

Александр Ктиторчук чаще всего снимает портреты и в жанре ню.

Фото: ktitorchuk

И среди его работ и семейные портреты, портреты детей.

Он также снимал политиков, звезд шоу-бизнеса, театра и телевидения.

Реакция соцсетей

В Facebook появился хэштег #ЖертвиКтитора.

Например, девушка по имени Светлана Коваль заявила, что, когда ей было 17 лет и она была участницей шоу “Шанс.Model.ua” на телеканале “Интер”, ее во время фотосессии Александр Ктиторчук изнасиловал.

Фотограф Марыся Мьяновська отметила, что тоже работает с чувственными фото..

“Я снимаю чувственные фотографии уже лет пять. И ВСЕГДА спрашиваю разрешения прикоснуться к волосам или руке, если хочу что-то поправить и если модель не может этого сделать самостоятельно. Я спрашиваю разрешения и у одетых моделей, когда просто хочу поправить одежду”, – пишет фотограф.

Кто встал на защиту Ктиторчука

В Киевской школе фотографии, где преподавал Ктиторчук, не поддержали и не осудили фотографа.

“Мы знаем о личной жизни Александра Ктиторчука столько же, сколько и вы. Александр не является сотрудником Киевской школы фотографии, он дает мастер-классы на разных площадках, в разных городах Украины – у него своя школа фотографии. Два последних года он восстанавливал кинотеатр “Братислава” из руин. И пусть правда победит! Виноват – пусть несет наказание! Невиновен – отпустить!”

В защиту фотографа стал украинский продюсер Юрий Фалеса. Он заявил, что не верит обвинениям, и назвал Ктиторчука “одним из лучших и самых неординарных фотохудожников Украины”. Сейчас этот сообщение недоступно.

Фотограф Екатерина Крючкова сказала, что сначала даже не поверила в обвинения. Но отметила, что человек, который для нее “была в свое время талантом, стал моментально ничтожно гнилым”.

Модель, телеведущая Светлана Вольнова отметила, что она не может поверить в то, что Александр способен на развращение малолетних.

“Но, знаете, как сейчас выглядят 16-17-летние девушки … Не так, как лет 20 назад. Они сейчас с более округлыми формами. Я ему сочувствую. Конечно, хотелось бы верить, что это неправда и ошибка. Суд и время покажут. Я его знаю таким чистым, светлым, очень любящим женщин. Но чтобы так “тянул в машину и насиловал” – это точно не про него история”, – делится Вольнова.