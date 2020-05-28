Операторам и фотокорреспондентам вновь разрешили работать во время пленарных заседаний в ложе прессы на балконе зала Верховной Рады Украины.

Это следует из распоряжения спикера ВР Дмитрия Разумкова, которое опубликовано на сайте Парламента.

Согласно документу, операторы и фотокорреспонденты будут допускаться в ложу прессы в порядке очереди. Их общее количество не может одновременно превышать 30 человек.

На балконе сможет работать один оператор/фотокорреспондент от СМИ.

В здание Парламента представители СМИ могут пройти при наличии постоянной карточки аккредитации и дополнительного пропуска, выданного аппаратом ВР.

Журналисты по-прежнему могут работать в пресс-центре на 3-м этаже здания Верховной Рады.

Стоит отметить, что Парламент возобновил работу в режиме пленарных заседаний с 18 мая после карантина. Несмотря на это, журналистов не допускали в ложу прессы ВР.

Спикер Рады Дмитрий Разумков объяснял, что это связано с режимом “определенного карантина”.

Парламент в период карантина, объявленного в Украине в связи со вспышкой коронавируса, работал в режиме комитетов и несколько раз собирался на внеочередные заседания.