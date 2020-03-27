Об этом Буквам рассказали депутаты фракции. Голоса рассчитывают получить также и от других фракций, поскольку своих может не хватить.
По словам представителей “Слуг”, заседание фракции прошло без скандала, потому что депутаты, , ориентированные на Игоря Коломойского, не пришли.
“Поскольку группа Коломойского не пришла, то и скандала не было. Даже Александр Ткаченко не пришел, не говоря уже о Дубинском. Единственный вопрос о законе о регулировании деятельности банков задал Сергей Швец”, – рассказал один из депутатов.
Он предположил, что группа даст бой во время профильного комитета, который запланирован на 9 утра понедельника, и в сессионном зале.
Всего на фракции было около 150 депутатов, на нее также не пришли те, кому надо было ехать из регионов.
По словам депутатов, большинство вопросов касалось секвестра бюджета – в таком виде, как его подал Кабмин, он совершенно не устраивает депутатов.
Что касается закона о рынке земли, то чтобы уменьшить количество голосований и достичь консенсуса, вероятно, будет внесен новый законопроект с теми параметрами, которые озвучил президент:
– Закон вступит в силу с 1 июля 2021;
– Первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки.
– После этого — следующие два года землю смогут покупать украинские юридические лица не более 10 000 гектаров в одни руки.
– Земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут (по крайней мере первые два года минимум).
– Продажа иностранцам — как и было решено раньше — после референдума.
Кроме того, президент просил проголосовать законопроект о дистанционном голосования или по крайней мере дистанционную работу комитетов.
Что касается самого заседания, то оно, скорее всего, состоится в Раде, в сессионном зале, а не во внутреннем дворе парламента.
На заседании также могут быть рассмотрены кадровые вопросы по замене руководителей Минздрава и Минфина.