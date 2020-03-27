На внеочередном заседании Рады в понедельник планируют принять законы о рынке земли и регулировании работы банков (антиколомойский закон), а также секвестр бюджета.

Об этом Буквам рассказали депутаты фракции. Голоса рассчитывают получить также и от других фракций, поскольку своих может не хватить.

По словам представителей “Слуг”, заседание фракции прошло без скандала, потому что депутаты, , ориентированные на Игоря Коломойского, не пришли.

“Поскольку группа Коломойского не пришла, то и скандала не было. Даже Александр Ткаченко не пришел, не говоря уже о Дубинском. Единственный вопрос о законе о регулировании деятельности банков задал Сергей Швец”, – рассказал один из депутатов.

Он предположил, что группа даст бой во время профильного комитета, который запланирован на 9 утра понедельника, и в сессионном зале.

Всего на фракции было около 150 депутатов, на нее также не пришли те, кому надо было ехать из регионов.

По словам депутатов, большинство вопросов касалось секвестра бюджета – в таком виде, как его подал Кабмин, он совершенно не устраивает депутатов.

Что касается закона о рынке земли, то чтобы уменьшить количество голосований и достичь консенсуса, вероятно, будет внесен новый законопроект с теми параметрами, которые озвучил президент:

– Закон вступит в силу с 1 июля 2021;

– Первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки.

– После этого — следующие два года землю смогут покупать украинские юридические лица не более 10 000 гектаров в одни руки.

– Земли сельскохозяйственного значения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут (по крайней мере первые два года минимум).

– Продажа иностранцам — как и было решено раньше — после референдума.

Кроме того, президент просил проголосовать законопроект о дистанционном голосования или по крайней мере дистанционную работу комитетов.

Что касается самого заседания, то оно, скорее всего, состоится в Раде, в сессионном зале, а не во внутреннем дворе парламента.

На заседании также могут быть рассмотрены кадровые вопросы по замене руководителей Минздрава и Минфина.