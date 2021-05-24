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Франція допустила закриття повітряного простору над Білоруссю після вимушеної посадки літака Ryanair

Держсекретар при міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон заявив, що Євросоюз може розширити санкції проти Білорусі у зв'язку з примусовою посадкою лайнера авіакомпанії Ryanair в Мінську, на борту якого перебував журналіст, засновник опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. Також Париж допускає закриття повітряного простору Білорусі.

Понедельник, 24 мая 2021, 13:38

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

“Цей акт державного піратства, який не може залишитися безкарним… Починаючи з виборних подій, фальсифікацій і репресій минулого року, ми кілька разів брали санкції проти Білорусії. Сьогодні [невизнаний президент Білорусі Олександр] Лукашенко сам знаходиться під санкціями… І близько 100 відповідальних осіб в Білорусії знаходяться під санкціями. Звісно, ми можемо розширити ці санкції на інших осіб “, – сказав він.

Також він підкреслив, що у ЄС розглядають закриття повітряного простору над Білоруссю.

“Я думаю, що це було б розумною мірою, щоб захистити нас, тому що ми поставили під загрозу життя європейців”, – сказав Бон.

Затримання Протасевича

Нагадаємо, білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Пуціла перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Пуціла обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.

 

 

Теги: Білорусь, Франция, ЕС, повітряний простір, Роман Протасевич, санкции

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