Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страна готова приобщиться к расследованию крушения самолета украинских авиалиний в Иране.

Об этом сообщает французское издание RTL.

“Вместо того, чтобы прибегать к спекуляциям, прежде всего необходимо установить истину – наиболее прозрачным способом. Франция готова поделиться необходимым опытом”, – сказал министр.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.