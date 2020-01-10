Об этом сообщает французское издание RTL.
“Вместо того, чтобы прибегать к спекуляциям, прежде всего необходимо установить истину – наиболее прозрачным способом. Франция готова поделиться необходимым опытом”, – сказал министр.
Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у него есть подозрения того, что самолет МАУ в Иране разбился не из-за технических неполадок.
- Боинг 737-800 “Украинская Международных Авиалиний” вылетел из международного аэропорта Имама Хомейни в 6.12 утра по местному времени и упал примерно через восемь минут.
- Местные СМИ пишут о том, что авиакатастрофа произошла из-за технических трудностей. Но существует и другая версия. По информации иорданского издание Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.
- Президент Зеленский прервал отпуск и возвращается в Украину.