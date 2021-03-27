Об этом сообщает ВBC.
Отмечается, что во Франции ежегодно потребляется около 10 миллиардов багетов, но с 1970 года закрылось около 20 000 пекарен, поскольку покупатели идут в супермаркеты, где багеты, как правило, не производятся традиционными методами.
Французские пекари заявляют, что данный статус защитит искусство выпекания французского хлеба от плагиаторов из супермаркетов, которое передавалось из поколения в поколение.
“Этот титул утешит пекарей и воодушевит следующее поколение”, – сказал владелец восьми пекарен Микаэль Рейделлет.
Кроме багета, французы рассматривали возможность номинировать оцинкованные крыши Парижа и фестиваль вина Biou d’Arbois региона Юра. Ожидается, что ЮНЕСКО объявит о своем решении в конце 2022 года.
- Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон предлагает внести багет в список нематериального наследия ЮНЕСКО.