Франция номинировала багет на включение в реестр нематериального культурного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом сообщает ВBC.

Отмечается, что во Франции ежегодно потребляется около 10 миллиардов багетов, но с 1970 года закрылось около 20 000 пекарен, поскольку покупатели идут в супермаркеты, где багеты, как правило, не производятся традиционными методами.

Французские пекари заявляют, что данный статус защитит искусство выпекания французского хлеба от плагиаторов из супермаркетов, которое передавалось из поколения в поколение.

“Этот титул утешит пекарей и воодушевит следующее поколение”, – сказал владелец восьми пекарен Микаэль Рейделлет.

Кроме багета, французы рассматривали возможность номинировать оцинкованные крыши Парижа и фестиваль вина Biou d’Arbois региона Юра. Ожидается, что ЮНЕСКО объявит о своем решении в конце 2022 года.