Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Представитель правительства Сибет Ндиай заявил на заседании совета министров, где присутствовал президент Франции Эммануэль Макрон, что страна выбрала “правильный путь”, но еще “слишком рано провозглашать победу”.

Он пояснил, что властям нужно быть готовыми к трем вариантам, при которых во Франции возобновят жесткий карантин.

Во-первых, правительство предупредили о возможной повторной вспышке в конце мая – начале июня, когда в стране будут длительные выходные и праздник Пятидесятницы (Троица).

Во-вторых, повторная вспышка может произойти в сезон отпусков, когда французы снова будут ездить за границу.

В-третьих, в стране допускают внезапную деградацию эпидемиологической обстановки.

На данный момент во Франции 27 тысяч граждан умерли вследствие заражения коронавирусом. За сутки умерли 83 пациента с COVID-19, что в разы меньше, чем за предыдущие два дня. Во вторник и среду в стране сообщали о 264 и 328 умерших за сутки, соответственно.

Общее количество госпитализированных с коронавирусом продолжает снижаться: в больницах остается 21 071 человек, что на 524 меньше, чем накануне. В реанимации остается 2428 пациентов – на 114 меньше, чем вчера.

Из подтвержденных с начала эпидемии 140 734 больных, выздоровели уже 58 678 человек.