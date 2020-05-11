Об этом сообщает французский канал BFMTV.

Уточняется, что с понедельника, 11 мая, во Франции разрешено гулять по улицам без специальных разрешений, а также ездить на автомобиле. При этом прогулки разрешены в радиусе 100 километров от дома.

Также в стране возобновится работа магазинов и некоторых школ, а общественный транспорт заработает более интенсивно. Спортом теперь можно будет заниматься в любое время суток и без ограничений.

Отмечается, что при этом на улицах во Франции по-прежнему нельзя собираться в количестве более 10 человек.

В транспорте введен “масочный” режим. При этом в общественных местах ношение масок не обязательно.

В большинстве регионов Франции, за исключением Парижа и восточного региона Гран-Эст, снова разрешается гулять в парках.