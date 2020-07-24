В аэропортах Франции будет введено обязательное тестирование на коронавирус пассажиров, прибывающих из 16 стран из зоны "риска".

Об этом в пятницу, 24 июля, заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс.

“Борьба с вирусом также требует более жесткого контроля над потоками на наших границах. Пассажиры, прибывающие из стран, где вирус сильно циркулирует, должны будут тестироваться”, — сказал премьер-министр.

Обязательное бесплатное тестирование будут проводить для граждан, прибывающих во Францию через аэропорты и порты из стран с “высоким риском”. Тестирование будут проводить после приезда. Прибывшим будет разрешено покидать аэропорт/порт после теста, но им будет рекомендовано самоизолироваться до получения его результатов (до 48 часов). Если тест положительный — соблюдать 14-дневний карантин.

Соответствующее решение, по словам премьер-министра, принято в связи с тем, что в некоторых странах доступ к тестам затруднен.

Кастекс не сообщил, о каких странах идет речь, сообщив только, что там наблюдается высокая заболеваемость коронавирусом. По информации газеты Le Figaro, речь идет о таких странах: США, Израиль, Алжир, Турция, Южная Африка, Бразилия, Чили, ОАЄ, Индия, Мексика, Сербия, Катар, Черногория, Панама, Перу и Кувейт.

Поскольку в настоящее время въезд из этих стран во Францию разрешен только гражданам и резидентам этой страны, следовательно, новые правила будут касаться только их. По словам премьера, ежедневно из указанных стран возвращается около 3 тысяч человек.