Франция для ускорения темпов кампании по вакцинации превратит основные спортивные арены и другие крупные комплексы в "центры массовой вакцинации от COVID-19".

Об этом сообщает France24.

Планируется, что к середине апреля в стране с населением 67 миллионов человек будут вакцинированы 10 миллионов человек, а к началу лета – 30 миллионов.

Ожидается, что к середине апреля будут запущены около 35 масштабных центров вакцинации, которые помогут сократить длительное время ожидания прививки и снизить риск заражения при посещении небольших клиник для вакцинации.

На данный момент работы по превращению некоторых крупнейших спортивных арен Франции, включая самый большой стадион “Стад де Франс” в Париже, в центры массовой вакцинации от COVID-19, ведуться от Марселя до Тулона и от Лиона до Парижа.

“Это все еще для людей старше 75 лет, но мы просим снизить эту планку как можно скорее, потому что это упростило бы нам жизнь”, – уточнил французский депутат Жан-Мишель Фургу.