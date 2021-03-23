Об этом сообщает France24.
Планируется, что к середине апреля в стране с населением 67 миллионов человек будут вакцинированы 10 миллионов человек, а к началу лета – 30 миллионов.
Ожидается, что к середине апреля будут запущены около 35 масштабных центров вакцинации, которые помогут сократить длительное время ожидания прививки и снизить риск заражения при посещении небольших клиник для вакцинации.
На данный момент работы по превращению некоторых крупнейших спортивных арен Франции, включая самый большой стадион “Стад де Франс” в Париже, в центры массовой вакцинации от COVID-19, ведуться от Марселя до Тулона и от Лиона до Парижа.
“Это все еще для людей старше 75 лет, но мы просим снизить эту планку как можно скорее, потому что это упростило бы нам жизнь”, – уточнил французский депутат Жан-Мишель Фургу.
- Ранее словацкий премьер Игорь Матович заявил, что Франция подарила Словакии 15 тыс. доз англо-шведской вакцины AstraZeneca.