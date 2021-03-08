Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, передача вакцин состоялась в городе Бойнице. Он уточнил, что с понедельника, 8 марта, препарат начнут развозить по стране.

“В понедельник мы начинаем делать прививки этой вакциной людям в возрасте 60-70 лет. Недавние исследования подтвердили, что эта вакцина снижает на четвертую неделю после первой прививки риск госпитализации на 94%. Именно в этом сейчас Словакия нуждается”, — написал Матович.

Кроме того, премьер поблагодарил французские власти за такое решение, а также за помощь в получении 100 тысяч вакцин Pfizer/BioNTech от ЕС вне очереди.