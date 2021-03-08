Об этом он написал в своем Facebook.
По его словам, передача вакцин состоялась в городе Бойнице. Он уточнил, что с понедельника, 8 марта, препарат начнут развозить по стране.
“В понедельник мы начинаем делать прививки этой вакциной людям в возрасте 60-70 лет. Недавние исследования подтвердили, что эта вакцина снижает на четвертую неделю после первой прививки риск госпитализации на 94%. Именно в этом сейчас Словакия нуждается”, — написал Матович.
Кроме того, премьер поблагодарил французские власти за такое решение, а также за помощь в получении 100 тысяч вакцин Pfizer/BioNTech от ЕС вне очереди.
- Ранее сообщалось, что количество людей, которые ранее колебались и отказывались от вакцины от коронавируса COVID-19 быстро уменьшается. Это объясняют позитивными отзывами тех, кто получил вакцину.
- С 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса. Все желающие могут самостоятельно записаться на прививку несколькими способами.