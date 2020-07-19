Во Францию ​​прибыли "черные ящики" украинского пассажирского самолета МАУ, который по ошибке сбили иранские военные недалеко от Тегерана.

Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).

Международная команда, состоящая из 20 экспертов, изучит бортовые самописцы.

Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что изучение информации начнется в понедельник, 20 июля.

Эксперты надеются, что “черные ящики” будут содержать информацию о последних моментах крушения самолета

Канада, граждане которой составляли большинство жертв на борту лайнера, в течение нескольких месяцев требовала вместе с Украиной, чтобы Иран отправил “черные ящики” за границу.

Иран заявил, что длительная задержка передачи самописцев произошла из-за пандемии коронавируса, так как большинство международных рейсов пришлось отменить.