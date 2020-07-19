Об этом сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA).
Международная команда, состоящая из 20 экспертов, изучит бортовые самописцы.
Ранее заместитель министра иностранных дел Ирана по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что изучение информации начнется в понедельник, 20 июля.
Эксперты надеются, что “черные ящики” будут содержать информацию о последних моментах крушения самолета
Канада, граждане которой составляли большинство жертв на борту лайнера, в течение нескольких месяцев требовала вместе с Украиной, чтобы Иран отправил “черные ящики” за границу.
Иран заявил, что длительная задержка передачи самописцев произошла из-за пандемии коронавируса, так как большинство международных рейсов пришлось отменить.
- 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой (из разработанного в России зенитно-ракетного комплекса “Тор”).
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Украина получила от Франции приглашение направить экспертов для участия в расшифровке “черных ящиков” пассажирского самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана в январе.
- Иран выплатит компенсации членам семей иностранных граждан, которые погибли в сбитом самолете украинских авиалиний.