Украина получила от Франции приглашение направить экспертов для участия в расшифровке "черных ящиков" пассажирского самолета МАУ, который потерпел крушение вблизи Тегерана в январе.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Как сообщалось ранее, в конце июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран отправит во Францию для экспертизы “черные ящики” пассажирского самолета МАУ, который был сбит в небе над Тегераном в январе текущего года.

По информации замглавы МИД, они будут доставлены во Францию 20 июля, в расшифровке могут принять участие украинские эксперты.

“Сегодня Украина получила от Франции приглашение направить наших экспертов для участия в расшифровке “черных ящиков” РS752, которые (согласно предварительным обещаниям Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля”, — написал Енин.

Он подчеркнул, что задачей Украины является “обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752”.

“Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших!”, — добавил Енин.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.