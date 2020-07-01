Об этом сообщил в Facebook заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.
Как сообщалось ранее, в конце июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Иран отправит во Францию для экспертизы “черные ящики” пассажирского самолета МАУ, который был сбит в небе над Тегераном в январе текущего года.
По информации замглавы МИД, они будут доставлены во Францию 20 июля, в расшифровке могут принять участие украинские эксперты.
“Сегодня Украина получила от Франции приглашение направить наших экспертов для участия в расшифровке “черных ящиков” РS752, которые (согласно предварительным обещаниям Ирана) должны прибыть в Лион 20 июля”, — написал Енин.
Он подчеркнул, что задачей Украины является “обеспечить максимальный уровень международного признания фактов незаконного вмешательства в случае с рейсом PS752”.
“Это приблизит всех нас к установлению справедливости и достойных компенсаций семьям погибших!”, — добавил Енин.
Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявил, что Украина будет вынуждена подать иски в международные суды против Ирана, если руководство этой страны не выполнит своих обязательств относительно сбитого у Тегерана пассажирского самолета МАУ.