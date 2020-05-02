Об этом сообщает France 24.

Такое решение огласил профильный министр Оливье Веран. Соответствующий законопроект планируется внести в парламент страны в понедельник. Документ должны утвердить в течение недели, информирует издание Le Point.

Органы охраны здоровья Франции заявили властям, что планы по отмене чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения могут быть “преждевременными” и “привести к усилению риска вспышки”.

“Нам придется еще некоторое время пожить с вирусом”, – заявил министр внутренних дел Кристоф Кастанер.

Также в упомянутом законопроекте изложили условия карантина для людей, которые прибывают во Францию из-за границы. Тем, кто приезжают или возвращаются в страну, необходимо пройти обязательный двухнедельный карантин.

Режим ЧС во Франции вступил в силу 24 марта. Он был введен на два месяца (до 23 мая). Этот режим дает право правительству страны с помощью специальных декретов и без консультаций с парламентом ограничивать общественные свободы. Так, могут вводиться запреты на перемещения, собрания граждан, закрываться некоторые предприятия, реквизироваться средства, необходимые для борьбы с коронавирусом, контролироваться цены на товары и услуги.

Стоит отметить, что во Франции планируют постепенно смягчать меры карантина, начиная с 11 мая. На первом этапе планируется ослабить некоторые ограничения, касающиеся передвижений граждан. Также откроют детские сады, начальные школы, магазины, небольшие музеи и библиотеки. Все эти аспекты прописаны в новом законопроекте о продлении режима ЧС.