Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о продлении жесткого карантина в стране до середины мая.

Об этом сообщает французская газета Le Monde.

Во время своего телевизионного обращения французский лидер сообщил, что жесткие карантинные меры в стране будут действовать до 11 мая.

“Самое строгое сдерживание должно продолжаться. Это условие для еще большего замедления распространения вируса, успеха в поиске мест, доступных для интенсивной терапии. Это позволит нам восстановить силы”, — сказал Макрон.

При этом, по словам президента, люди из группы риска (пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и тяжелыми формами инвалидности) “должны будут оставаться в изоляции даже после 11 мая, по крайней мере, на начальном этапе”.

Образовательные учреждения. По словам Макрона, после 11 мая правительство намерено постепенного открывать детские сады, школы и колледжи. Что касается вузов, “физические занятия не возобновятся до лета”. Президент заверил, что вопрос аттестации студентов будет решен.

“Места, собирающие публику”. Места массового скопления людей остаются закрытыми до середины мая. При этом проведение массовых мероприятий запрещено до середины июля.

“Бары, рестораны, кафе, гостиницы, кинотеатры, театры, концертные залы и музеи остаются закрытыми на данном этапе. Фестивали и других мероприятия, собирающих толпы, их нельзя проводить до середины июля”, — сказал президент.

Массовое тестирование. С 11 мая Франция намерена тестировать на COVID-19 “каждого человека с симптомами”, постепенно наращивая количество тестирований изо дня в день.

Также правительство совместно с мэрами намерено обеспечить отдельные группы населения бесплатными масками, например, для проезда в общественном транспорте.

Помимо этого, Макрон объявил, что правительство во время карантина намерено выплачивать пособия для бедных семей с детьми, а также оказать помощь “секторам, которые, как туризм, отели, общественное питание, культура, будут подвержены длительному воздействию”. Речь идет о пособиях и отмене уплаты налогов.

Отметим, по состоянию на 13 апреля Франция — 4-я наиболее пострадавшая от коронавируса страна мира. Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в стране приблизилось к 138 тысячам, 14,9 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией погибли.