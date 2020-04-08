Во Франции работают над созданием приложения для смартфона, которое будет предупреждать людей, когда они контактируют с носителем коронавируса.

Об этом сообщает британское агентство Reuters.

По словам министра технологий Франции, приложение будет называться StopCovid и будет использоваться для того, чтобы отслеживать контакты поблизости.

Таким образом, если инфицированный коронавирусом человек установит себе программу, приложение будет уведомлять всех людей, находившихся с ним в контакте, что они были рядом с инфицированным.

При этом подчеркивается, что установка приложения будет добровольной.

Отмечается, что законодательство Франции, в отличие от Южной Кореи или Китая, запрещает индивидуальное отслеживание смартфонов.

Сообщается, что несколько депутатов из правящей французской партии уже выступили с заявлениями о том, что проголосуют против любых шагов по использованию технологий слежения за смартфонами по геолокации. На это министр ответил, что приложение будет использовать Bluetooth, но не геолокацию.

Также уточняется, что над такими же приложениями в данный момент работают Швейцария и Германия.