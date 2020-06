Об этом в Twitter сообщило Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA).

В сообщении сказано, что работа над расшифровкой начнется 20 июля.

⚠️Accident @Boeing #737 registered UR-PSR @fly_uia on 01/08/20 / Iran has requested @BEA_Aero technical assistance on CVR & FDR (repair operations and data download) / technical work planned to start July 20 at @BEA_Aero / The safety investigation is led by Iran. pic.twitter.com/x7C1wEldQT

— BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) June 26, 2020