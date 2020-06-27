Во Франции сообщили дату, когда начнут работать над расшифровкой бортовых самописцев сбитого в Иране украинского самолета МАУ.

Об этом в Twitter сообщило Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA).

В сообщении сказано, что работа над расшифровкой начнется 20 июля.

⚠️Accident @Boeing #737 registered UR-PSR @fly_uia on 01/08/20 / Iran has requested @BEA_Aero technical assistance on CVR & FDR (repair operations and data download) / technical work planned to start July 20 at @BEA_Aero / The safety investigation is led by Iran. pic.twitter.com/x7C1wEldQT — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) June 26, 2020

Информацию о согласии Ирана передать черные ящики самолета МАУ подтвердил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.