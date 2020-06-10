Об этом сообщает французское издание Le Monde.
Уточняется, что по состоянию на сегодняшний день на складах французских производителей скопилось около 40 миллионов непроданных защитных масок.
Еще в начале пандемии в Европе, в середине марта 2020 года, производители тканей и портные Франции объединились в платформу “Общая экспертиза”, чтобы наладить массовое производство масок по просьбе государства.
Таким образом производство тканевых многоразовых масок во Франции возросло до трех-четырех миллионов за несколько недель. В пик пандемии в стране производили около 25 миллионов масок за неделю. При этом до пандемии во Франции изготавливалось за неделю около 50 тысяч защитных масок.
В данный момент производители масок просят государство включить их товар в государственный резерв.
Напомним, что в среду во Франции увеличили средства, предусмотренные на реагирование на эпидемию до 136 миллиардов евро (154,6 миллиарда долларов).
- Евросоюз подготовил чрезвычайный фонд в размере 2,4 млрд евро (2,7 млрд долларов США) для закупок вакцин от нового коронавируса, когда они станут доступны.