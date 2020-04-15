Об этом передает международное информационное агентство Reuters.
Министр финансов Франции объявил в среду, что пакет поддержки экономики будет увеличен до 110 млрд евро (120,6 млрд долларов).
“Мы собираемся начать 45 миллиардов евро в первом плане экономической поддержки и увеличить до примерно 110 миллиардов евро”, – сказал Бруно Ле Мэр.
Он добавил, что пакет включает поддержку крупных компаний на сумму 20 миллиардов евро.
Отметим, Франция — 4-я наиболее пострадавшая от коронавируса страна мира. Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в стране приблизилось к 138 тысячам, 14,9 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией погибли.
- Как сообщалось ранее, 15 марта во Франции, вслед за Италией и Испанией, объявили об усилении чрезвычайных ограничений для борьбы с эпидемией коронавируса.
- В конце марта президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале военной операции под названием “Устойчивость” (Résilience) для поддержки борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.