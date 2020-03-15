Во Франции, вслед за Италией и Испанией, объявили об усилении чрезвычайных ограничений для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщается на сайте британской телерадиокомпании BBC.

Известно, что закрываются кафе, рестораны и большинство магазинов.

Отметим, что во Франции зарегистрирована 91 смерть в результате коронавируса.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что Европа сейчас является эпицентром пандемии.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал страны прибегать к агрессивным мерам, мобилизации сообщества и социальному дистанцированию для спасения жизней.