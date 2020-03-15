Об этом сообщается на сайте британской телерадиокомпании BBC.
Известно, что закрываются кафе, рестораны и большинство магазинов.
Отметим, что во Франции зарегистрирована 91 смерть в результате коронавируса.
Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что Европа сейчас является эпицентром пандемии.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал страны прибегать к агрессивным мерам, мобилизации сообщества и социальному дистанцированию для спасения жизней.
- Испания закрыла 47 миллионов граждан на карантин.
- В Нью Йорке сообщили о первых смертях от коронавируса.
- Украинские власти призывают туроператоров не отправлять украинцев за границу в период карантина.