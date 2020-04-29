Об этом пишет международное информационное агентство Reuters.

Сообщается, что французское правительство ужесточит ограничения на иностранные инвестиции из-за пределов Европы.

В частности, этими мерами планируется ограничить иностранный контроль над стратегическими секторами и технологиями. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что объем акции компании, которыми сможет владеть инвестор из-за пределов ЕС будет снижен до 10% до конца года.

В настоящее время неевропейские инвестиции во французские компании не нуждаются в одобрении правительства, если их доля в портфеле компании не превышает 25%.