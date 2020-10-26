Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно проверить свое психическое здоровье. Эти слова прозвучали в ответ на недавние заявления Макрона в защиту светского государства и обещания бороться с радикальным исламом. Франция, отреагировав на слова Эрдогана, решила отозвать своего посла в Турции.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

Макрон выступил с пылкой речью после убийства французского учителя Самюэля Пати, показавшего классу карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках дискуссии о свободе слова. Макрон пообещал, что Франция не откажется от карикатур.

“Он был убит именно за то, что воплощал собой Республику. Он был убит, потому что исламисты хотят забрать наше будущее. Они знают, что именно благодаря таким незаметным героям, как он, они этого никогда не добьются”, – сказал Макрон.

Стоит отметить, что в исламской традиции категорически запрещено изображать пророка Мухаммеда, как и Аллаха.

Слова Эрдогана в адрес Макрона во Франции назвали неприемлемы.