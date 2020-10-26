Об этом пишет британское издание The Guardian.
Макрон выступил с пылкой речью после убийства французского учителя Самюэля Пати, показавшего классу карикатуры на пророка Мухаммеда в рамках дискуссии о свободе слова. Макрон пообещал, что Франция не откажется от карикатур.
“Он был убит именно за то, что воплощал собой Республику. Он был убит, потому что исламисты хотят забрать наше будущее. Они знают, что именно благодаря таким незаметным героям, как он, они этого никогда не добьются”, – сказал Макрон.
Стоит отметить, что в исламской традиции категорически запрещено изображать пророка Мухаммеда, как и Аллаха.
Слова Эрдогана в адрес Макрона во Франции назвали неприемлемы.
- 18-летний чеченец, который обезглавил французского учителя Сэмюэля Пети из-за карикатур с пророком Мухаммедом, проживал на территории Франции легально. У парня был статус беженца и вид на жительство в этой стране на десять лет. Что известно о нападающем и мотивы преступления.
- СМИ связывают этот инцидент с террористическим актом в редакции Charlie Hebdo, который произошел 7 января 2015 в Париже. Погибший учитель якобы показывал детям именно карикатуры из этого сатирического еженедельника.