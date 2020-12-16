Национальное агентство лекарственных средств и продукции в сфере здравоохранения Франции (ANSM) рекомендует не применять экспресс-тест на коронавирус VivaDiag Rapid Test, который используют в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

“Нам сообщили о получении ложноположительных результатов экспресс-теста VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 (компания VivaChek) в нескольких аптеках Франции. Исследования, проведенные ANSM, подтверждают, что производительность и безопасность использования этого устройства не гарантируются”, – говорится в сообщении.

В связи с этим регулятор призвал все аптеки прекратить использование и продажу экспресс-теста VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 Ag.

Стоит отметить, что такие экспресс-тесты используются и в Украине. В частности, они продаются в аптеках и закупались для больниц. К примеру, согласно данным системы Prozorro, VivaDiag Rapid Test закупали Ужгородская районная клиническая больница Ужгородского районного совета Закарпатской области, Межгорский Центр первичной медико-санитарной помощи Межгорского районного совета Закарпатской области и другие.