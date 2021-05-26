Французький уряд заявив у середу, що країна введе обов'язковий карантин для туристів з Великобританії, щоб запобігти поширенню небезпечного варіанта коронавірусу, вперше виявленого в Індії.

Про це повідомляє Associated Press.

Офіційний представник уряду Габріель Аттал сказав, що новий захід буде аналогічним до обмежень, запроваджених у Німеччині для осіб, які подорожують з Великобританії.

“Франція збирається вжити аналогічних заходів і ввести обов’язкову ізоляцію для людей, що прибувають зі Сполученого Королівства”, – сказав він.

При цьому, за словами Атталя, ситуація з COVID-19 у Франції відчутно поліпшується.

Він не сказав, коли саме буде запроваджено введена норму щодо карантину, але запевнив, що найближчим часом з’явиться додаткова інформація.

З неділі, 23 травня, Німеччина почала вимагати від осіб, що прибувають з Великої Британії, проходження двотижневого карантину через поширення в Сполученому Королівстві індійського варіанта коронавірусу.