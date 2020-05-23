Франция в ответ на решение британских властей введет двухнедельный карантин для лиц, которые прибывают из Великобритании, начиная с 8 июня.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Так, накануне министр внутренних дел Британии Прити Пател объявила, что с 8 июня практически все въезжающие в страну лица должны будут соблюдать 14-дневный карантин. Нарушителям грозит штраф в размере 1000 фунтов стерлингов (1218 долларов).

Исключения из нового правила распространяются только на граждан Ирландии, а также на людей, занимающихся доставкой грузов в страну, медиков, въезжающих для работы, и сезонных рабочих, которые задействованы в аграрном секторе.

На это заявление отреагировали французские власти, объявив, что Париж введет зеркальные меры.

“Мы принимаем к сведению решение британского правительства и сожалеем о нем. Франция готова предпринять ответные меры, как только новые правила вступят в силу с британской стороны”, – заявили в Министерстве внутренних дел Франции, информирует The Local.

Так, будет введено обязательство о 14-дневной самоизоляции для всех, кто прибывает во Францию из Британии, начиная с 8 июня.

“Путешественники, прибывающие из Соединенного Королевства, независимо от их гражданства, должны будут проходить 14-дневную самоизоляцию с момента вступления в силу требования Британии о 14-дневной самоизоляции”, – говорится в сообщении посольства Франции в Британии.

Исключения предусмотрены: для членов экипажей, выполняющих пассажирские и грузовые авиарейсы, международных грузоперевозок, медработников, помогающих бороться с COVID-19, сотрудников дипломатических представительств и в нескольких других случаях.

В сообщении посольства также указано, что французское правительство будет применять такие зеркальные меры по отношению ко всем странам, которые будут требовать карантина по прибытии на их территорию.

Например, с понедельника, 25 мая, путешественникам, прибывающим из Испании авиарейсами, будет предложено пройти добровольный карантин, поскольку 15 мая эта страна ввела аналогичные меры в отношении граждан из других государств.