Правительство Франции во избежание распространения коронавируса, запретило въезд из стран, которые не являются членами Европейского Союза.

Об этом пишет France24.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил об этой мере в пятницу вечером после внеочередного заседания правительства.

По его словам, все, кто прибывает из других стран ЕС, должны будут тестироваться на вирус. Разрешение на въезд предоставляется при отрицательном результате.

Франция также закроет все крупные торговые центры, начиная с воскресенья, и ограничит поездки на свои заморские территории и обратно.

Число случаев инфицирования COVID-19, госпитализаций и смертности неуклонно растет. Многие врачи призывают к новому общенациональному локдауну, как в некоторых других европейских странах.

На данный момент более 60 процентов коек интенсивной терапии занято пациентами с коронавирусом. Во Франции зарегистрировано более 75 000 смертей.