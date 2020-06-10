В среду во Франции увеличили средства, предусмотренные на реагирование на эпидемию до 136 миллиардов евро (154,6 миллиарда долларов).

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Расходы на борьбу с коронавирусом достигли 5,6% ВВП Франции.

В апреле правительство выделило на эти меры 110 миллиардов евро. С тех пор сумма была пересмотрена в сторону повышения.

В сочетании с различными финансовыми гарантиями, которые государство предоставило компаниям и учреждениям ЕС, министр финансов Бруно Ле Мэр заявил, что правительство собирается выделить в общей сложности 460 миллиардов евро или 20% ВВП.