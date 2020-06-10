Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Расходы на борьбу с коронавирусом достигли 5,6% ВВП Франции.

В апреле правительство выделило на эти меры 110 миллиардов евро. С тех пор сумма была пересмотрена в сторону повышения.

В сочетании с различными финансовыми гарантиями, которые государство предоставило компаниям и учреждениям ЕС, министр финансов Бруно Ле Мэр заявил, что правительство собирается выделить в общей сложности 460 миллиардов евро или 20% ВВП.

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  • Напомним, Евросоюз подготовил чрезвычайный фонд в размере 2,4 млрд евро (2,7 млрд долларов США) для закупок вакцин от нового коронавируса, когда они станут доступны.