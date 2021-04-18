Франція запроваджує десятиденну обовʼязкову самоізоляцію для приїжджих з Аргентини, Бразилії, Чилі та Південної Африки через побоювання з приводу мутацій коронавірусу, які виникли в цьому регіоні.

Про це повідомляє France24.

Всі, хто прибуває з цих країн, повинні будуть перейти на самоізоляцію, або їм доведеться заплатити штраф.

Авіасполучення з цими країнами припинятися не буде.

Попри це, вже відомо, що рейси з Бразилії припинені, принаймні, до 23 квітня через побоювання з приводу “бразильського” штаму коронавірусу. Фахівці у Франції наполягають на його особливій небезпеці.