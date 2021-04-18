Про це повідомляє France24.
Всі, хто прибуває з цих країн, повинні будуть перейти на самоізоляцію, або їм доведеться заплатити штраф.
Авіасполучення з цими країнами припинятися не буде.
Попри це, вже відомо, що рейси з Бразилії припинені, принаймні, до 23 квітня через побоювання з приводу “бразильського” штаму коронавірусу. Фахівці у Франції наполягають на його особливій небезпеці.
- Раніше повідомлялось, що у Бразилії спостерігається потужний спалах захворюваності на коронавірус COVID-19. У країні фіксуються рекордні показники нових випадків зараження та смертності, а лікарні вже не можуть впоратися із таким потоком хворих.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що Бразилія стала епіцентром пандемії коронавірусу.