Во Франции запустят приложение StopCovid со 2 июня.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Франция надеется запустить приложение для отслеживания контактов StopCOVID 2 июня.

В министерстве цифровой политики Франции отметили, что тестирование приложения начнется 11 мая, когда в стране начнется ослабление ограничений.

Отметим, во Франции планируют постепенно смягчать меры карантина с 11 мая. На первом этапе планируется ослабить ограничения передвижений граждан. Также откроют детские сады, начальные школы, магазины, небольшие музеи и библиотеки. Все эти аспекты прописаны в новом законопроекте о продлении режима ЧС.