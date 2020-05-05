Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Франция надеется запустить приложение для отслеживания контактов StopCOVID 2 июня.
В министерстве цифровой политики Франции отметили, что тестирование приложения начнется 11 мая, когда в стране начнется ослабление ограничений.
Отметим, во Франции планируют постепенно смягчать меры карантина с 11 мая. На первом этапе планируется ослабить ограничения передвижений граждан. Также откроют детские сады, начальные школы, магазины, небольшие музеи и библиотеки. Все эти аспекты прописаны в новом законопроекте о продлении режима ЧС.
- Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил о начале смягчения карантинных мер в стране с 11 мая.