Об этом сообщает издание football.ua.
Встреча прошла на стадионе “Стад-де-Франс”, сборная Украины противостояла “Les Bleus”.
Франция – Украина 7:1
Голы: Камавинга, 9, Жиру, 24, 34, Миколенко, 39 (авт.), Толиссо, 65, Мбаппе, 82, Гризманн, 87 — Цыганков, 53.
Это самое крупное поражение украинской национальной команды.
Ранее украинцы пропускали максимум четыре гола:
6 сентября 2020 года. Лига наций. Испания – Украина – 4:0
6 сентября 2011 года. Товарищеский матч. Чехия – Украина – 4:0
14 июня 2006 года. ЧМ-2006. Испания – Украина – 4:0
25 марта 1995 года. Квалификация Евро-1996. Хорватия – Украина – 4:0
- Украинский футболист, голкипер Александр Шовковский, который завершил карьеру в 2016 году, включен в заявку на товарищеский матч сборных Украины и Франции.