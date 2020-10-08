Об этом сообщает издание football.ua.

Встреча прошла на стадионе “Стад-де-Франс”, сборная Украины противостояла “Les Bleus”.

Франция – Украина 7:1

Голы: Камавинга, 9, Жиру, 24, 34, Миколенко, 39 (авт.), Толиссо, 65, Мбаппе, 82, Гризманн, 87 — Цыганков, 53.

Павел Кубанов, УАФ

Это самое крупное поражение украинской национальной команды.

Ранее украинцы пропускали максимум четыре гола:

6 сентября 2020 года. Лига наций. Испания – Украина – 4:0

6 сентября 2011 года. Товарищеский матч. Чехия – Украина – 4:0

14 июня 2006 года. ЧМ-2006. Испания – Украина – 4:0

25 марта 1995 года. Квалификация Евро-1996. Хорватия – Украина – 4:0