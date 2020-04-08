Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Такое ограничение установлено в связи с режимом чрезвычайного положения в стране.

Для того чтобы получить пропуск, необходимо предоставить свои данные и отправить заявку.

В зависимости от причин и целей поездки, в МВД Франции дадут одно из трех разрешений: для въезда во Францию из-за границы, для въезда на ее заморские территории из-за рубежа, а также для перемещения с французской материковой территории в заморскую часть.