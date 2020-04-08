Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
Такое ограничение установлено в связи с режимом чрезвычайного положения в стране.
Для того чтобы получить пропуск, необходимо предоставить свои данные и отправить заявку.
В зависимости от причин и целей поездки, в МВД Франции дадут одно из трех разрешений: для въезда во Францию из-за границы, для въезда на ее заморские территории из-за рубежа, а также для перемещения с французской материковой территории в заморскую часть.
🔴🇫🇷 #Covid19 | Des restrictions d’accès au territoire français sont mises en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
🕛 À compter du 8 avril, 0h00, tout voyageur est tenu d’avoir l’attestation correspondant à sa situation.
➡️ https://t.co/85XhyP7ICZ pic.twitter.com/8Bb2ouooTP
— Ministère de l’Intérieur (@Place_Beauvau) April 7, 2020
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