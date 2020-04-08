Со среды, 8 апреля, Францию частично открыли на въезд. Попасть в страну можно, заполнив специальное разрешение и указав причину и цель визита.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Такое ограничение установлено в связи с режимом чрезвычайного положения в стране.

Для того чтобы получить пропуск, необходимо предоставить свои данные и отправить заявку.

В зависимости от причин и целей поездки, в МВД Франции дадут одно из трех разрешений: для въезда во Францию из-за границы, для въезда на ее заморские территории из-за рубежа, а также для перемещения с французской материковой территории в заморскую часть.

🔴🇫🇷 #Covid19 | Des restrictions d’accès au territoire français sont mises en place dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

🕛 À compter du 8 avril, 0h00, tout voyageur est tenu d’avoir l’attestation correspondant à sa situation.

➡️ https://t.co/85XhyP7ICZ pic.twitter.com/8Bb2ouooTP — Ministère de l’Intérieur (@Place_Beauvau) April 7, 2020