Французского туриста оштрафовали на Сардинии на 1000 евро за попытку вывезти с этого итальянского острова несколько килограммов песка.

Об этом сообщает Le Figaro.

Турист, личность которого не разглашается, в аэропорту Кальяри прошел проверку у охранников, ответственных за защиту побережья.

По ее результатам в багаже француза в пластиковой бутылке были обнаружены два килограмма мелкого песка.

“Такое поведение не только вредит окружающей среде, но и ставит под угрозу поддержание береговой линии, предназначенной для устойчивого развития туризма на Сардинии”, – говорится в заявлении местных властей.

Белый сардинский песок считается достоянием народа, и его категорически запрещено вывозить с острова. Для нарушителей предусмотрены большие штрафы, сообщает Euronews.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай с вывозом песка с Сардинии. Так, в августе 2019 года на Сардинии была задержана французская пара. В их автомобиле обнаружили 40 кг сардинского песка. Французы утверждали, что хотели взять песок домой в качестве “сувенира”, не подозревая, что это незаконно.