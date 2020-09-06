Об этом сообщает Le Figaro.
Турист, личность которого не разглашается, в аэропорту Кальяри прошел проверку у охранников, ответственных за защиту побережья.
По ее результатам в багаже француза в пластиковой бутылке были обнаружены два килограмма мелкого песка.
“Такое поведение не только вредит окружающей среде, но и ставит под угрозу поддержание береговой линии, предназначенной для устойчивого развития туризма на Сардинии”, – говорится в заявлении местных властей.
Белый сардинский песок считается достоянием народа, и его категорически запрещено вывозить с острова. Для нарушителей предусмотрены большие штрафы, сообщает Euronews.
Стоит отметить, что это не первый подобный случай с вывозом песка с Сардинии. Так, в августе 2019 года на Сардинии была задержана французская пара. В их автомобиле обнаружили 40 кг сардинского песка. Французы утверждали, что хотели взять песок домой в качестве “сувенира”, не подозревая, что это незаконно.
- Ранее 30-летний гражданин Франции пытался незаконно вывезти из Украины оружие и наркотики.