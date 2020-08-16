С космодрома Куру во Французской Гвианестартовала тяжелая ракета-носитель Ariane 5 Европейского космического агентства и вывела на орбиту три космических аппарата.

Об этом сообщает компания-оператор запуска Arianespace.

Первый аппарат, выведенный на околоземную орбиту,— это MEV-2 (Mission Extension Vehicle) американской корпорации Northrop Grumman. Он предназначен для продления сроков эксплуатации спутников. Его миссия — состыковаться со спутником связи Intelsat 10-02, который уже почти исчерпал свои запасы топлива, и дозаправить его.

Второй аппарат — спутник Galaxy 30 компании Intelsat для расширения высокочастотного телевизионного покрытия территории США.

Третий спутник — японский телекоммуникационный аппарат BSAT-4b. Его создала компания Maxar, он будет использоваться для телевизионного вещания в формате сверхвысокой четкости 4K и 8K в Японии.