Об этом сообщает компания-оператор запуска Arianespace.
Первый аппарат, выведенный на околоземную орбиту,— это MEV-2 (Mission Extension Vehicle) американской корпорации Northrop Grumman. Он предназначен для продления сроков эксплуатации спутников. Его миссия — состыковаться со спутником связи Intelsat 10-02, который уже почти исчерпал свои запасы топлива, и дозаправить его.
Второй аппарат — спутник Galaxy 30 компании Intelsat для расширения высокочастотного телевизионного покрытия территории США.
Третий спутник — японский телекоммуникационный аппарат BSAT-4b. Его создала компания Maxar, он будет использоваться для телевизионного вещания в формате сверхвысокой четкости 4K и 8K в Японии.
- Ранее сообщалось, что NASA и SpaceX планируют не ранее 23 октября отправить астронавтов на космическом корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию в рамках программы коммерческого экипажа. Миссия NASA SpaceX Crew-1 станет первой из регулярных полетов к космической станции.