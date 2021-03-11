Французская школьница призналась, что солгала и сфабриковала историю о своем учителе Сэмюэле Пети, которого обезглавили в 2020 году после ее обвинений в его адрес.

Об этом сообщает британское издание The Independent.

13-летняя ученица, чей отец начал кампанию ненависти против Сэмюэля Пэти, говорит, что она солгала, чтобы доставить удовольствие своему отцу, и ее даже не было в классе, когда учитель якобы показывал карикатуру на пророка Мухаммеда.

Ранее девочка, личность которой не разглашается, утверждала, что Пэти попросил учеников-мусульман покинуть класс, прежде чем он показал детям “фотографию обнаженного Пророка” во время урока, посвященного свободе слова.

Клевета девочки послужила причиной чреды драматических событий: учителю угрожали. А через 10 дней после заявлений ученицы 47-летнего учителя обезглавил ​​18-летний Абдуллах Анзоров, которого полиция застрелила.

В понедельник адвокат школьницы Мбеко Табула подтвердил, что в тот день девочки не было в школе вовсе.

“Она солгала, потому что чувствовала себя в ловушке из-за того, что одноклассники попросили ее выступить в качестве свидетеля”, – сказал Табула.

Французская ежедневная газета Le Parisien сообщила, что девочка не хотела, чтобы ее отец узнал, что ее отстранили от занятий за прогулы.

“Она не осмелилась признаться своему отцу в истинных причинах ее отстранение от уроков из-за плохого поведения”, – сообщает Le Parisien.

тогда девочка рассказала своему отцу, что выразила свой гнев на учителя за то, что он просил мусульманских детей выйти в коридор. Из-за учитель якобы отстранил ее от занятий на два дня. Тогда возмущенный отец начал кампанию ненависти против учителя, разместив в Интернете видео с подробным описанием обвинений против учителя Пэти. Он также подал жалобу в полицию и обратился к руководству школы, обвинив его в пропаганде исламофобии.

Школьнице было предъявлено обвинение в клевете, а ее отец арестован за “соучастие в террористическом убийстве” вместе с исламистским проповедником.