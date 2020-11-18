Международному французскому радио (RFI) пришлось принести извинения после ошибочной публикации на его сайте некрологов целого ряд живых знаменитостей.

Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

В общей сложности было опубликовано около 100 некрологов.

Среди людей, преждевременно “похороненных” RFI, оказались: королева Великобритании Елизавета II, голливудский актер Клинт Иствуд, французские актеры Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо, французская киноактриса Брижит Бардо, итальянская актриса Софи Лорен, бразильский футболист Пеле, польско-французский режиссер Роман Полански, французский модельер Пьер Карден.

Кроме того, RFI опубликовало некрологи на кубинского лидера Рауля Кастро, бывшего президента США Джимми Картера, аятоллу Ирана Али Хаменеи. Все они также живы.

Как отмечает британское агентство ВВС, 77-летнему французскому бизнесмену Бернару Тапи особенно не везет: ранее французские СМИ “хоронили” его уже дважды.

Некрологи довольно быстро исчезли с сайта. Впоследствии RFI принесло извинения, объяснив инцидент “техническими проблемами”.

“Мы приносим свои извинения всем, кого это касается, и тем, кто следит за нами и доверяет нам. Мы делаем все возможное, чтобы исправить эту серьезную ошибку”, – подчеркивалось в сообщении.

Как объяснили в RFI, сбой произошел при переводе веб-сайта на другую систему управления контентом. Из-за этого были опубликованы около сотни не утвержденных для публикации заметок.

Некоторые из них попали на сайты партнеров (в Google и Yahoo).

Как отмечает ВВС, СМИ часто заранее готовят некрологи, чтобы сразу же опубликовать их после объявления о смерти того или иного известного человека.